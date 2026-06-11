– Siamo tornati al Centro Polivalente per verificare se, dopo la nostra segnalazione del 10 aprile, fosse intervenuto qualche cambiamento concreto. La risposta è purtroppo netta: no.

A distanza di oltre due mesi, l’area esterna continua a versare in uno stato di totale incuria. Erba alta e secca, alberi non curati, rifiuti e spazi lasciati all’abbandono restituiscono un’immagine degradata che mal si concilia con la funzione di luogo pubblico e di aggregazione.

Le foto parlano chiaro. Ciò che i cittadini vedono ogni giorno passando da questa zona è ben diverso dagli annunci istituzionali. Ci dispiace dover mostrare nuovamente queste immagini, ma riteniamo doveroso continuare a raccontare la realtà dei fatti, senza sconti. Tra le dichiarazioni e ciò che è visibile sul territorio c’è una distanza che i residenti percepiscono ogni giorno.

Nelle ultime ore si è parlato dell’avvio di operazioni di pulizia e scerbamento in alcune aree del territorio comunale. È una notizia positiva, naturalmente. Tuttavia, guardando le condizioni attuali del Centro Polivalente, sorge spontanea una domanda: quando questi interventi arriveranno anche qui?

Non si tratta soltanto di una questione estetica o di decoro urbano. Quando un’area pubblica viene lasciata per mesi senza manutenzione ordinaria, si trasmette un messaggio chiaro: quello di una scarsa attenzione verso il patrimonio comune e verso la qualità della vita dei cittadini.

Ricordiamo che lo stesso Centro Polivalente risulta ancora chiuso per inagibilità. Mentre si attende una soluzione strutturale per la riapertura della struttura, anche gli spazi esterni – che potrebbero essere fruibili – continuano a essere abbandonati al loro destino. Centro Polivalente di Campobello di Licata: ancora abbandono dopo mesi

📍 Campobello di Licata – Siamo tornati al Centro Polivalente per verificare se, dopo la nostra segnalazione del 10 aprile, fosse intervenuto qualche cambiamento concreto. La risposta è purtroppo netta: no.

A distanza di oltre due mesi, l’area esterna continua a versare in uno stato di totale incuria. Erba alta e secca, alberi non curati, rifiuti e spazi lasciati all’abbandono restituiscono un’immagine degradata che mal si concilia con la funzione di luogo pubblico e di aggregazione.

Le foto parlano chiaro. Ciò che i cittadini vedono ogni giorno passando da questa zona è ben diverso dagli annunci istituzionali. Ci dispiace dover mostrare nuovamente queste immagini, ma riteniamo doveroso continuare a raccontare la realtà dei fatti, senza sconti. Tra le dichiarazioni e ciò che è visibile sul territorio c’è una distanza che i residenti percepiscono ogni giorno.

Nelle ultime ore si è parlato dell’avvio di operazioni di pulizia e scerbamento in alcune aree del territorio comunale. È una notizia positiva, naturalmente. Tuttavia, guardando le condizioni attuali del Centro Polivalente, sorge spontanea una domanda: quando questi interventi arriveranno anche qui?

Non si tratta soltanto di una questione estetica o di decoro urbano. Quando un’area pubblica viene lasciata per mesi senza manutenzione ordinaria, si trasmette un messaggio chiaro: quello di una scarsa attenzione verso il patrimonio comune e verso la qualità della vita dei cittadini.

Ricordiamo che lo stesso Centro Polivalente risulta ancora chiuso per inagibilità. Mentre si attende una soluzione strutturale per la riapertura della struttura, anche gli spazi esterni – che potrebbero essere fruibili – continuano a essere abbandonati al loro destino.