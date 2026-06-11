Michele Termini ha presentato un’istanza formale all’Amministrazione comunale per ottenere chiarimenti in merito alla gestione del personale dell’Ufficio Tecnico. La richiesta, motivata da esigenze di trasparenza amministrativa, pone interrogativi su una serie di scelte organizzative succedutesi nell’ultimo anno.

Le premesse dell’istanza

Secondo quanto esposto da Termini, nel febbraio 2025 il Comune di Campobello di Licata aveva avviato e concluso una procedura selettiva ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per assumere un ingegnere da destinare all’Ufficio Tecnico. La motivazione ufficiale era la carenza di personale tecnico interno e la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio.

All’esito della selezione risultò vincitore l’Ing. Bellia, che venne regolarmente assunto. Tuttavia, dopo meno di un anno, al professionista sarebbe stato concesso un utilizzo prevalente presso il Comune di Porto Empedocle (30 ore settimanali), lasciando a Campobello di Licata soltanto 6 ore settimanali di presenza.

Nonostante questa ridotta presenza, a febbraio 2026 l’incarico è stato rinnovato sempre ai sensi dell’art. 110 TUEL. Successivamente, con decreto sindacale n. 22 del 21 aprile 2026, l’Amministrazione ha richiesto il comando di tre dipendenti dal Comune di Palma di Montechiaro da destinare alle attività dell’Ufficio Tecnico.

I punti critici evidenziati

Nella sua istanza Michele Termini ricostruisce la sequenza di atti e solleva dubbi sulla coerenza complessiva delle scelte organizzative:

• Programmazione del fabbisogno di personale;

• Coerenza tra le motivazioni dell’assunzione originaria e gli utilizzi successivi;

• Effettiva necessità che aveva giustificato il ricorso all’art. 110 TUEL.

Particolarmente delicata è la segnalazione secondo cui, nonostante le varie misure adottate, l’Ufficio Tecnico risulterebbe privo di personale per due intere giornate settimanali (martedì e venerdì), con disagi per cittadini, professionisti e utenti che si recano presso gli uffici per espletare pratiche tecniche.

Le richieste di chiarimento

L’istanza formula undici domande puntuali all’Amministrazione comunale:

1. Le motivazioni che hanno giustificato l’assunzione dell’Ing. Bellia ex art. 110 TUEL;

2. Le ragioni dell’utilizzo prevalente del professionista presso il Comune di Porto Empedocle;

3. Le motivazioni che hanno reso necessario il comando di tre dipendenti da Palma di Montechiaro;

4. La situazione attuale dell’organizzazione dell’Ufficio Tecnico e le misure adottate per garantire la continuità del servizio;

5. Le ragioni per cui l’ufficio rimane scoperto nelle giornate di martedì e venerdì;

6. Se l’Amministrazione ritiene che le scelte organizzative siano coerenti con le motivazioni originarie dell’assunzione;

7. Quali ulteriori iniziative intenda adottare per assicurare una presenza continuativa di personale tecnico e un adeguato livello di servizio all’utenza.

La posizione di Michele Termini

Termini sottolinea che la richiesta nasce «esclusivamente nell’interesse della trasparenza amministrativa e del corretto funzionamento dei servizi pubblici», auspicando un cortese e tempestivo riscontro da parte dell’Amministrazione.

L’istanza pone l’attenzione su un tema sensibile per la comunità locale: l’efficienza dell’Ufficio Tecnico, che riveste un ruolo strategico nella gestione dell’urbanistica, dell’edilizia privata e dei lavori pubblici.