Due arresti operati dai Carabinieri della Stazione di Niscemi (Caltanissetta), in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria a seguito di condanne definitive.

In particolare, si tratta di ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti di due fratelli del luogo, dovendo espiare, entrambi, una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di condanna con sentenza definitiva per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina. Il provvedimento di condanna scaturisce da un’indagine condotta dai militari della Stazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, che ha consentito di accertare un’attività di produzione e spaccio di stupefacenti; a esito delle investigazioni, nel 2024, i due destinatari dell’odierno provvedimento erano stati tratti in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. “Le indagini hanno consentito di delineare un solido quadro probatorio circa le responsabilità dei prevenuti in ordine alle condotte di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e rapina in concorso, cristallizzato nel corso del giudizio che ha portato alle condanne comminate agli imputati. Divenuta irrevocabile la sentenza, l’Autorità Giudiziaria ha emesso i relativi ordini di esecuzione della pena”, dicono i Carabinieri. Al termine delle formalità di rito, i destinatari dei provvedimenti sono stati associati presso istituti penitenziari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.