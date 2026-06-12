Sarà giudicato con il rito abbreviato il ventisettenne agrigentino, finito a processo con l’accusa di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il procedimento è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Catania, Giuseppina Storaci. La vicenda risale al settembre 2025. Difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, venne sorpreso dalla polizia penitenziaria in possesso di uno smartphone Motorola senza scheda mentre si trovava detenuto nel carcere Piazza Lanza del capoluogo etneo.


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE