Nuova e importante trasferta per gli atleti della Pro Sport Ravanusa, impegnati oggi e domani a Reggio Calabria nei Campionati Italiani a Squadre di Serie B di Tennis Tavolo Paralimpico, in programma presso il Palacalafiore.

Il sodalizio ravanusano si presenta all’appuntamento tricolore con entusiasmo e determinazione, pronto a confrontarsi con le migliori realtà nazionali della categoria. Gli atleti, allenati dal Tecnico Paralimpico Giancarlo La Greca, saranno chiamati a dare il massimo in una competizione che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione sportiva.

La partecipazione ai Campionati Italiani conferma il costante impegno della Pro Sport Ravanusa nella promozione dello sport paralimpico e nella valorizzazione dei propri atleti, protagonisti nel corso degli anni di importanti risultati e di una continua crescita tecnica e agonistica. Inizio gare ore 13 di Sabato 13 Giugno per concludersi nella serata di Domenica 14.