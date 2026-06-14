E’ stata avviata la raccolta firme a supporto del disegno di legge di Iniziativa popolare “”Cieli blu””” , promosso dall’avvocato Frida Chialastri. L’iniziativa mira a vietare la manipolazione del clima e la geoingegneria all’interno dello spazio aereo italiano.

Trattandosi di una proposta popolare, il progetto è interamente autofinanziato e indipendente da partiti politici, grandi aziende o fondazioni. Per consentire la presentazione del testo in Parlamento, è necessario raggiungere la quota di 50.000 firme. Tutti i Comuni hanno ricevuto le pec per raccogliere firme.

I cittadini residenti possono esprimere il proprio sostegno attraverso due modalità:

Nel nostro Comune: presso l’Ufficio Elettorale, tutti i giorni l, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, esibendo un documento di identità valido e firmare anche per la privacy. Il termine ultimo per la firma in presenza è fissato al 16 ottobre 2026.

Online: Tramite il sito ufficiale www.cieliblu.it. Questa modalità, rapida e certificata, riduce i tempi burocratici ed è attiva fino al 16 novembre 2026.

Giovanni Blanda