Tornano anche nel 2026 le suggestive aperture serali e notturne della Valle dei Templi, un’iniziativa da sempre molto apprezzata dai visitatori per godere del fascino millenario dei monumenti sotto le stelle e che il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Roberto Sciarratta ha voluto riproporre anche questo anno. A partire dal 20 giugno e fino al 20 settembre, il sito archeologico estenderà il proprio orario di accessibilità secondo questi orari: dal lunedì al venerdì le visite saranno possibili dalle 8:30 alle 22:00, con l’obbligo di uscita entro le 23:00.

Nei giorni prefestivi e festivi, l’orario prolungato consentirà l’accesso dalle 8:30 fino alle 23:00, con l’uscita prevista entro la mezzanotte. In occasione invece delle domeniche a ingresso libero, previste per le prime giornate del mese nei giorni 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre, l’accesso gratuito sarà consentito esclusivamente fino alle ore 19.00, con uscita entro le 20:00. Dalle 20:00 alle 23:00, l’ingresso al sito sarà invece a pagamento.