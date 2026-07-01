

Ravanusa protagonista in un importante appuntamento internazionale di calcio amatoriale. Totò La Marca, Mario Borgese e Nando Romano della squadra amatoriale Superstars, hanno infatti preso parte al torneo disputato ad Arrentela, nei pressi di Lisbona, in Portogallo, indossando la maglia della rappresentativa Italian Friends/Amici della Brianza capitanati da Fabio Di Pasquali di origine siciliano, formazione da anni impegnata nella promozione dei valori dello sport, dell’amicizia e della solidarietà.

Alla manifestazione hanno partecipato quattro squadre provenienti da Italia e Portogallo, dando vita a un torneo che ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva. L’iniziativa ha infatti favorito l’incontro tra realtà diverse, accomunate dalla passione per il calcio e dall’impegno nel sociale.

Tra i protagonisti dell’evento anche Cristian Finauro, Tecnico Federale FIGC-SGS, che ha voluto essere presente ancora una volta al fianco del progetto promosso dagli Amici della Brianza, ribadendo il proprio sostegno a un’iniziativa che attraverso il calcio diffonde valori di inclusione, aggregazione e solidarietà. Finauro così ha dichiara: ”quello che ho voluto rappresentare qui con la mia presenza, è il mio costante supporto al mio amico Fabio ed a tutti i ragazzi che seguono e sposano i suoi lodevoli progetti; essere ispirati da queste manifestazioni è davvero semplice, perché è sincero ed è genuino; un’emozione grandissima ed un piacere enorme avere percepito questo senso di accoglienza ed ospitalità di Josè Perreira e di tutti gli amici portoghesi, il calcio ed il nostro amore per questo sport, come strumento di supporto per chi ha bisogno ed è meno fortunato di noi”.

Per i tre calciatori ravanusani si è trattato di un’esperienza significativa, vissuta in un contesto internazionale e impreziosita dalla possibilità di confrontarsi con squadre provenienti da diverse realtà calcistiche europee. Totò La Marca portavoce dichiara: ”nel mio cuore, il mio affetto per Ravanusa e la Sicilia, in tutto quello che faccio; è sempre un piacere potere supportare ed essere presente a questi eventi internazionali, dove la mia amata Sicilia è con me”.

Al termine della manifestazione, oltre al bilancio sportivo, è emerso soprattutto il valore umano dell’iniziativa, che si è legata anche a una raccolta fondi a favore del progetto WEAREIN della Fondazione Insuperabili, confermando ancora una volta come il calcio possa essere un efficace strumento di solidarietà e condivisione.