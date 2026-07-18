5⁰ Trofeo Podistico “”Città di Campobello di Licata””, sabato 18 luglio.

La competizione sportiva si preannuncia un “””grande trionfo”” per un alto numero di partecipanti alla gara competitiva (6,5k),

la NON competitiva (4k) e le gare giovanili.

L’organizzazione: “”Tutto questo è possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e dei tanti sponsor che credono in noi e in quello che facciamo.

Un infinito grazie va a chi ci sponsorizza. E anche grazie a voi che sarà una

“”Grande festa””.

Chi organizza e’ l’Associazione “”Campobello Corre””.

“”Corriamo per stare bene

Corriamo per stare insieme””

Altro eventi: Il 9 agosto vi aspetta la

“”StraMollarella””, 23esima edizione.

Giovanni Blanda