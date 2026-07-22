Dal 30 luglio al 2 agosto, la Villa Comunale di Caltabellotta si trasforma nel centro del dibattito, della cultura e dell’impegno civile con il PaceFest 2026.

Quattro serate intense per guardare in faccia la realtà del nostro tempo. Verranno analizzati i casi di cronaca: il delitto di Garlasco e i meccanismi del crimine con la giornalista Ilenia Petracalvina e la psichiatra forense Iole D’Alessandro. Con l’avvocata Alessandra Ballerini, in un dialogo con il direttore del festival Gero Tedesco, si parlerà della battaglia di civiltà In difesa di Giulio Regeni, Verranno analizzati i conflitti in Iran, Palestina e Ucraina insieme all’esperto di geopolitica Riccardo Alcaro, e si tornerà a parlare con forza di lotta alle mafie insieme a figure simbolo della giustizia italiana, come l’ex procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli, i procuratori Luigi Patronaggio e Salvatore Vella, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia insieme al giornalista Salvo Palazzolo, l’ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris, la giornalista minacciata dalla camorra, Luciana Esposito e il giornalista, sotto scorta per le sue inchieste sulla mafia nella Capitale, Nello Trocchia.

Ma il PaceFest è anche arte, emozione e grande spettacolo. Sotto il cielo di Caltabellotta risuoneranno le note di straordinari appuntamenti musicali: Il viaggio sonoro del grande sassofonista JP Sax e del Dj Riccardo Cuboni; La magia di “Morricone Night” con la Brass Together diretta dai maestri Luigi Circo e Gabriele Spitaleri; Il travolgente talento del VIVACIDADE DUO con il campione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna e il pluripremiato chitarrista Giuseppe Sinacori. E poi i monologhi intensi di Valentina Vetro, Francesca Licari e Monica Brancato, le presentazioni di libri (tra cui l’omaggio a Totò Schillaci con la figlia Jessica Schillaci) e lo spazio speciale PaceFest Kids dedicato ai più piccoli.