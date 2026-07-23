Il 20 luglio, dopo lo svolgimento delle procedure di selezione e il superamento di un impegnativo corso di formazione operativa della durata di 120 ore – organizzato dal Comando VVF di Agrigento, nella sede distaccata di Santa Margherita Di Belice sono stati svolti e superati gli esami conclusivi.

A breve 15 unità di neo vigili del fuoco volontari arricchiranno l’organico e le capacità operative della sede distaccata VVF di Cianciana, presidio di soccorso tecnico e sicurezza antincendio per le comunità e i territori dell’area geografica settentrionale della provincia di Agrigento. Il merito principale è degli allievi che, da prossimi soccorritori, matureranno ulteriori esperienze e capacità ma che, già dalle prime fasi selettive, hanno mostrato impegno, attitudine e passione nel vestire la divisa di vigili del fuoco volontari per il Comando di Agrigento, onore e onere a servizio della collettività, vigili del fuoco tra la gente e per la gente!

Il Comandante – Calogero Barbera esprime l’apprezzamento e i ringraziamenti al Sindaco di Cianciana – Francesco Martorana, al capo distaccamento volontario di Cianciana – VFV Filippo Mattaliano, agli istruttori professionali VVF CR Vincenzo Lorenzano e CR Baldassare Barresi – quest’ultimo in supporto dal Comando di Trapani, al funzionario IA Davide Rinoldo, ai settori formazione e risorse umane del Comando di Agrigento che, per le rispettive funzioni e ambiti, hanno permesso l’importante risultato, peraltro nell’attuale fase di iper-picco di impegni e attività di soccorso per gli scenari emergenziali che stanno interessando la provincia.Il corso è stato altresì organizzato grazie al supporto amministrativo del Dipartimento di protezione civile della regione Sicilia, con il coordinamento della Direzione regionale VVF della Sicilia.

Ecco chi sono i nuovi vigili del fuoco: Salvatore Chillura, Sandra Costa, Matteo Cutrò, Giuseppe Forte, Giuseppe Francesco Fragola, Emanuel Franciamore, Giuseppe Grassadonia, Amor Mejri, Souhaiel Mejri, Davide Perconti, Antonio Raffa, Pietro Sferrazza, Domenico Traina, Francesco Traina, Gaetano Zambito.