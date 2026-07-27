Torneo di tennis open. È iniziato l open maschile e femminile di tennis città di campobello. Al via circa sessanta iscritti che si contenderanno il prestigioso torneo, il presidente Vincenzo di salvo ed i suoi piu fidati collaboratori hanno ancora una volta messo in campo risorse ed energie per valorizzare e far conoscere sempre di piu questo meraviglioso sport. Il torneo sarà disputato presso I campetti polivalenti del tre torri.Considerevole il montepremi di 1500 euro che andranno divisi a chi arriverà fino in fondo. Un plauso particolare al maestro pedani regista dell intera organizzazione. Un momento di sport e convivialità che ormai per lo storico circolo è diventato un appuntamento fisso da alcuni anni dando seguito ad un movimento che per una piccola comunità e vanto ed orgoglio per l intera città.