Supportare psicologicamente gli operatori del 118 siciliano, soprattutto dopo interventi di soccorso su scenari particolarmente critici e quando subiscono aggressioni. È l’obiettivo della Convenzione siglata presso l’assessorato regionale della Salute da Riccardo Castro (presidente della Seus) e Valentina Botta (socio fondatore dell’Associazione Psicologi per i Popoli Sicilia OdV, su delega del presidente Antonella Postorino). L’intesa a carattere gratuito è stata concepita per prevenire e ridurre il rischio di traumatizzazione secondaria, burnout e disturbo da stress post-traumatico.

“Gli operatori del 118 operano in prima linea nell’emergenza-urgenza e sono quotidianamente esposti a un carico emotivo e a livelli di stress notevoli, affrontando situazioni ad alto impatto umano e professionale – afferma il presidente Castro – Dietro ogni divisa ci sono persone, con la propria sensibilità e il proprio equilibrio. Per questo motivo abbiamo pensato che fosse opportuno tutelare il loro benessere psicologico, condizione indispensabile anche per garantire soccorsi sempre più efficaci. Ringrazio l’Associazione Psicologi per i Popoli Sicilia OdV per avere aderito a questa iniziativa che ho fortemente voluto”. “Chi soccorre ha bisogno, a sua volta, di essere protetto – afferma la presidente di PXP Sicilia OdV Antonella Postorino – Gli operatori del 118 affrontano scenari ad altissimo impatto emotivo, dove il confine tra il dovere professionale e il carico umano si fa estremamente sottile. Prendersi cura della salute mentale di chi salva vite non è solo un atto di vicinanza nei loro confronti, ma pure un investimento fondamentale per la qualità e la tenuta dell’intero sistema di emergenza-urgenza siciliano”. L’adesione all’iniziativa da parte degli operatori del 118 sarà su base volontaria. Nell’ambito della convenzione è previsto anzitutto il supporto psicologico in caso di eventi potenzialmente traumatici, ad esempio decessi di minori, incidenti con molte vittime e aggressioni subite durante il servizio. Inoltre i team di PXP Sicilia OdV saranno utili nel caso di maxi-emergenze- come le catastrofi naturali- e impartiranno azioni formative mirate alla psicoeducazione e all’approfondimento di tecniche di gestione dello stress lavoro correlato.