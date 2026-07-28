La Polizia di Stato ha fermato un 52enne di Bronte che è stato notato mentre guidava in evidente stato di ebbrezza alcolica lungo viale Kennedy, particolarmente affollato, in queste settimane estive, da cittadini e turisti che frequentano gli stabilimenti balneari, i locali di intrattenimento musicale e le attività di ristorazione.

L’uomo, alla guida di un suv, è stato intercettato da una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, durante un servizio di controllo serale disposto proprio per salvaguardare la sicurezza dei frequentatori della Playa, nonché per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Alla vista degli agenti il 52enne ha sterzato in modo repentino, introducendosi nel parcheggio della spiaggia libera n. 3. A quel punto, i poliziotti lo hanno raggiunto e hanno notato che dal finestrino aveva lanciato un involucro. Una volta recuperato, è stato appurato che si trattava di una dose di cocaina. Bloccato per ulteriori approfondimenti, è emerso che l’uomo aveva alzato parecchio il gomito, per cui è stato sottoposto ad alcoltest, che ha restituito, al primo controllo, una concentrazione di 2 gr/l e, al secondo controllo, una di 1,98 gr/l, ben sopra ai limiti consentiti.

Pertanto, i poliziotti lo hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ore e fino a condanna definitiva. Contestualmente, il 52enne è stato segnalato in Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrando la dose trovata in suo possesso. Visto lo stato di ubriachezza, l’auto è stata affidata ad una ditta del settore del soccorso stradale.