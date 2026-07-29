Un’altra pagina è stata scritta nella storia del Coro Cantores Voci di Bosco di Naro, operante attivamente nelle divulgazioni speculative del canto gregoriano e nel concertismo corale.

Anche questa volta la tappa raggiunta rafforza intenti e progettualità future che si inanellano in un programma di arricchimento e formazione continua perchè l’esperienza della musica sia atto di crescita, percorso trasformativo, ascolto vivo, confronto e scoperta di sé.

E così che, questa volta, nasce e si realizza l’idea di Letizia Maniscalchi, curatrice della matrice pedagogica del progetto, elaborato artisticamente da Rosamaria Giunta e Maricla Cacciatore, a cui l’ordito dell’analisi e l’interpretazione musicale.

Gioia piena e grande soddisfazione, oggi, per aver dato vita al workshop sulla libertà di espressione delle emozioni, un lavoro di sapiente sintesi tra l’ermeneutica della musica nella prospettiva di ascolto fenomenologico alle luce delle neuroscienze affettive: “Libera la voce interiore: canta l’emozione”.

La sede magnifica del teatro Massimo di Palermo ha creato un incanto fiabesco dove tutto accade davvero, insieme a InChorus.

La nostra associazione – il cui eloquente slogan “Prima le persone, poi la musica”, interpreta gesti e significati degli scopi a cui tutto il percorso della settimana in fieri attende – ha operato instancalmente perchè il signicato dell’oltre la soglia sia un varco accessibile.

Dalle sollecitazioni alla catersi disinibitoria, il viaggio di esplorazione della dimenisione autentica dell’essenziale si è compiuto nell’espereinza inclusiva della polifonia corale in cui una comunità di unicità vive catarsi e sublimazione nell’unicum del canto.

Il workshop non è stato soltanto formazione sul campo, nel giorno di un martedì 28 luglio, al Teatro Massimo di Palermo.

Le docenti formatrici – Letizia Maniscalchi, pedagogista e corista; Rosamaria Giunta, direttore di coro e docente di pianoforte; Maricla Cacciatore, pianista e filosofa dell’educazione – hanno intessuto relazioni, creato atmosfere, cementato fiducia con una platea di 86 presenze perchè l’esperienza trasformativa del varcare la soglia fosse un abito mentale al quale approcciare attraversando reticenze e timori, consapevolemente, nel trasfer della quotidianità.

Ringraziamo di cuore ciascuno dei nostri corsisti, colorisissimi e appassionati, fervidi di conoscenze di tecniche e metodi per vivere la musica.

I paradigmi epistemologici e le antologie di letteratura musicale sono, per loro, disponibili in compendi a cui accedere liberamente.

Contattateci.

Un grazie doverosissimo a InChorus, al presidente Biagio D’Ugo, a tutti i componenti del direttivo.

Un grazie al direttore artistico dell’evento Enzo Marino, presidente del comitato tecnico-artistico e a tutti i componenti del comitato.

E un abbraccio intenso e indissolubile alle coriste del Coro Cantores Voci Don Bosco Naro, attive e inarrestabili, che hanno, col calore della propria presenza, arricchito il clima, primo grande educatore nell’esperienza sociale di apprendimento vissuta:

Maria Pia Marziano, Letizia Vigilante, Maria Terranova, Silvana Viccica, Angela Scanio, Angela Alongi, Piera Pacinella, Rosa e Palmina Nocera.

Ringraziamo anche tutte le Cantores Voci don Bosco che non sono potute venire ma con noi virtualmente presenti.

Grazie a tutti gli associati che si sono spesi instancabilmente per ottenere relazioni sempre più reticolari.

Ad maiora, semper.