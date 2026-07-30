Apre le porte ad Aragona “Scarabocchiando a casa di… Carmen”, nuovo nido di famiglia, appartenente alla rete nazionale Scarabocchiando a casa di…, associazione non profit dedicata alle famiglie. nata in Italia nel 2006, che oggi rappresenta la prima realtà in quest’ambito. L’open day è fissato per giovedì 31 luglio, alle 18 in via XII Gennaio, 23, ad Aragona. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere gli ambienti della struttura, incontrare l’educatrice Maria Carmen Calleja e approfondire il progetto pedagogico rivolto ai bambini della prima infanzia, fondato sul valore della relazione, del gioco e della crescita in un ambiente sereno, familiare e a misura di bambino.

“Sarà l’occasione – dice l’educatrice – per far conoscere questo mondo alle persone che hanno necessità di far accudire i figli in un ambiente familiare e far conoscere il nuovo sistema dei nidi di famiglia”. Durante l’Open Day, i genitori potranno visitare gli spazi, conoscere le attività proposte e ricevere tutte le informazioni sui servizi educativi e sulle modalità di iscrizione. L’incontro sarà anche un momento di confronto per approfondire il valore del nido famiglia come servizio educativo che coniuga un piccolo gruppo di bambini, un rapporto diretto con l’educatrice e un ambiente pensato per far sentire ogni bambino accolto e valorizzato. Il nido famiglia è un servizio educativo rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni che accoglie un numero ristretto di piccoli ospiti. Questa dimensione favorisce un rapporto educativo più personalizzato, rispettando i tempi, i bisogni e le caratteristiche di ogni bambino, in un contesto che coniuga professionalità e familiarità. L’appuntamento è per il 31 luglio alle 18, via XII Gennaio, 23, ad Aragona.