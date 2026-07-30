

Il Consiglio Comunale di Canicattì, convocato per il 30 luglio, è stato aggiornato a venerdì 31 luglio 2026 alle ore 11:30 (prosecuzione di seconda convocazione).

La decisione è stata presa durante la seduta di oggi per consentire la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e della Responsabile di E.Q. n. 2, chiamati a fornire chiarimenti tecnici sugli argomenti all’ordine del giorno.

I punti che verranno trattati:

Mozione presentata dal gruppo Fratelli d’Italia sull’adesione alla Rottamazione Quinquies;

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;

Variazione al bilancio provvisorio 2026 per il potenziamento dei posti/utenti degli asili nido;

Variazione al bilancio provvisorio 2026 relativa al Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029;

Interrogazioni consiliari.

Si tratta di una seduta di particolare rilievo, che tocca temi fiscali, urbanistici, sociali e ambientali di primaria importanza per la città.

I lavori riprenderanno quindi domani mattina alle 11:30 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I.