Il consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio è un deputato della Regione Sicilia. Il suo insediamento all’Ars nella tarda mattinata di oggi dopo che ieri la surroga con Riccardo Gallo era saltata per motivi legati alla mancanza del numero legale in commissione affari istituzionali. Salvaggio, eletto nel partito di Forza Italia dopo il giuramento e l’insediamento ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto. Canicattì, sino al maggio del 2027 avrà dunque un parlamentare regionale. L’ultimo a ricoprire questa carica era stato Gaetano Cani.