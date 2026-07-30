“Quant’è virale la crisi idrica e sanitaria in Sicilia? Riflessioni su comunicazione, politica e percezione delle emergenze nell’era dei social”. Dall’acqua alla sanità, dagli incendi alle carenze infrastrutturali, sono questioni ormai croniche con le quali i siciliani, loro malgrado sono costretti a convivere e che sono argomento quotidiano non solo nella narrazione dei media tradizionali ma anche dei social network. Questo il tema dell’incontro che si terrà a Licata (Ag), venerdì 31 luglio alle ore 19.30 al Curò di via Archi n.25 con ingresso libero. L’evento promosso dai parlamentari ARS del campo alternativo, vedrà la presenza dei deputati regionali Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle, di Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e del consigliere comunale Carmelo Miceli, coordinatore regionale Progetto Civico Italia. Interverrà nella qualità di esperto di social media communication, Francesco Pira professore di Sociologia dell’Università di Messina.