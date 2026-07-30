Il Parlamento siciliano indagherà sulla situazione incendi nell’Isola. Nel corso della legislatura, infatti, sono numerose le emergenze. da ultimo i danni alle imprese dell’area industriale di termini imerese ma è ancora viva la memoria dell’estate di tre anni fa durante la quale Palermo fu circondata da incendi boschivi che scendevano verso la città da Mondello fino a Belmonte, da Nord a Sud, in quella che è apparsa un a chiara strategia di devastazione, allora come oggi.

Istituire una Commissione speciale di inchiesta

Così sarà istituita “Una commissione parlamentare speciale di indagine sugli incendi registrati in Sicilia in queste ultime settimane”.

“Il parlamento regionale ha approvato un ordine del giorno che istituisce l’organismo e demanda al presidente dell’Ars la nomina dei componenti” dice Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e prima firmataria dell’atto parlamentare.

“Il fenomeno dei roghi, nel mese di luglio, ha raggiunto dimensioni preoccupanti ed ha fatto registrare il decesso del vigile del fuoco Alessandro Marchì, nell’espletamento del suo dovere. Occorre valutare l’adeguatezza delle misure di prevenzione e di contrasto agli incendi, predisposte dalla Regione e da tutte le amministrazioni pubbliche regionali coinvolte, effettuando una ricognizione della dotazione del personale e dei mezzi, del loro stato di manutenzione e di efficienza operativa” aggiunge Schillaci, che ha così ottenuto l’approvazione dell’atto che istituisce la Commissione di indagine sugli incendi ai sensi degli articoli 29 e 29ter del regolamento del parlamento regionale.

Una Commissione con poco tempo per operare

Si tratterà, comunque, di una commissione che avrà davanti a se poco tempo per operare visto che la legislatura è ormai nel suo ultimo anno e una simile indagine “politica” dovrà passare da numerose attività di audizione e non potrà ignorare le indagini di natura penale che sono in corso a fronte dell’arresto in flagranza di alcuni piromani ritenuti responsabili di parte degli incendi scoppiati in questi giorni