A Campobello di Licata, firmato il provvedimento dirigenziale del divieto di prosecuzione dall’ attività’ di un’agenzia funebre per il commiato.

Il responsabile Suap ha attestato che il “”procedimento amministrativo non risulta concluso, non essendo ancora pervenuto il parere dell’Azienda sanitaria provinciale e che non e’ stato rilasciato alcun titolo autorizzativo per l’esercizio della struttura”‘.

Giovanni Blanda