La provincia di Agrigento si conferma tra i territori più dinamici del Mezzogiorno, con performance che, in numerosi casi, superano la media nazionale. È quanto emerge dagli indicatori congiunturali diffusi oggi, che attribuiscono alla provincia agrigentina risultati migliori della media italiana in sette indicatori su dieci, delineando un quadro economico caratterizzato da segnali di crescita e di rafforzamento del sistema produttivo.

Particolarmente rilevante è il dato relativo alle esportazioni, cresciute del 64,2 per cento rispetto al primo trimestre del 2025, un incremento di gran lunga superiore a quello registrato a livello nazionale. Positivi anche gli indicatori relativi alla crescita delle imprese attive, delle start-up innovative, degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, delle transazioni immobiliari, dei depositi bancari e del credito alle attività economiche.

Permangono, tuttavia, elementi di attenzione sul fronte dell’occupazione e delle previsioni di assunzione, aspetti che richiedono politiche mirate per sostenere la crescita del lavoro e valorizzare il capitale umano del territorio.

«Gli indicatori confermano la capacità di reazione del sistema economico agrigentino e testimoniano la determinazione con cui le nostre imprese continuano ad affrontare le sfide del mercato – afferma il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine –. Il dato eccezionale dell’export dimostra che le aziende del territorio stanno investendo in qualità, innovazione e internazionalizzazione, riuscendo a conquistare nuovi mercati e ad accrescere la propria competitività.Questi risultati – prosegue Termine – sono motivo di soddisfazione, ma rappresentano soprattutto uno stimolo a proseguire lungo il percorso intrapreso. La crescita deve consolidarsi e tradursi in nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, contrastando il fenomeno dello spopolamento e della fuga delle competenze.La Camera di Commercio continuerà a sostenere il tessuto imprenditoriale con servizi, progettualità e strumenti a favore dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della formazione. Solo attraverso un’alleanza stabile tra istituzioni, imprese e mondo della conoscenza sarà possibile costruire uno sviluppo duraturo e rendere Agrigento sempre più attrattiva per chi investe e per chi sceglie di costruire qui il proprio futuro.»

I dati confermano come il sistema economico provinciale continui a esprimere importanti potenzialità, rafforzando il ruolo della Camera di Commercio quale punto di riferimento per la crescita e la competitività delle imprese del territorio.