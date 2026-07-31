L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sarà presente alla 25ª Sagra del melone giallo di Joppolo Giancaxio con un appuntamento interamente dedicato alla salute, alla prevenzione e alla promozione degli screening oncologici.

Domenica 2 agosto, dalle ore 8.30 alle 13.00, in Corso Umberto, presso il Centro Lettura, l’ASP porterà in piazza il “Percorso della Salute”, un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a una serie di controlli e, al contempo, ricevere informazioni e indicazioni utili per prendersi cura della propria salute.

Sarà presente anche lo staff del Centro Gestionale Screening della Direzione Sanitaria, diretto dalla dottoressa Angela Matina, che promuoverà i programmi di screening oncologico dell’Azienda, con particolare attenzione alla prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

Nel corso della mattinata sarà possibile effettuare, gratuitamente, la rilevazione dei parametri vitali, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e respiratoria, della saturazione periferica dell’ossigeno, del peso corporeo e della glicemia capillare, oltre allo screening nefrologico e all’esame delle urine.

Per quanto riguarda gli screening oncologici, sarà possibile ricevere informazioni e accedere alle attività previste dai programmi aziendali, con prenotazione della mammografia, Pap test/HPV-DNA test e consegna gratuita del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

All’iniziativa prenderanno parte medici e professionisti sanitari, con la preziosa collaborazione dei medici di medicina generale di Joppolo Giancaxio e Agrigento, dello staff e del coordinamento infermieristico ASP e del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di Porto Empedocle.

La partecipazione alla Sagra del melone giallo rappresenta per l’Azienda un’importante occasione per incontrare i cittadini in un contesto di socialità e condivisione, offrendo controlli, informazioni e soprattutto la possibilità di aderire ai programmi di screening. Portare la sanità nei luoghi frequentati dalla comunità significa rendere la prevenzione più accessibile e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce.

L’ASP di Agrigento invita pertanto i cittadini a cogliere questa opportunità e a “prendersi cura della propria salute”, approfittando della presenza dei professionisti sanitari durante la manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni relative alle attività di screening è possibile chiamare il numero 0922 631047 oppure il 392 085 1349.