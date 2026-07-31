I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri ”Sicilia”, impiegati a supporto del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela (Caltanissetta) nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano e al costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne e un 22enne entrambi originari del catanese, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto a seguito di un ordinario controllo, nell’ambito del servizio di pattugliamento nell’area cittadina in supporto all’Arma territoriale, scaturito dall’inottemperanza all’ordine di fermarsi imposto dalle pattuglie della C.I.O. all’autoveicolo a bordo del quale viaggiavano. Allo scopo di eludere il controllo, i due si davano a pericolosa fuga, da cui scaturiva un breve inseguimento nel corso del quale gli occupanti del veicolo lanciavano dal finestrino, tentando di disfarsene, un involucro termosaldato immediatamente recuperato dai Carabinieri e risultato contenere 1250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposti a sequestro. Il veicolo è stato bloccato poco distante dai militari, i due uomini a bordo tratti in arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, tradotti presso la Casa Circondariale di Gela, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere