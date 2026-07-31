Dal 22 al 26 luglio, nella città di Cluj-Napoca (Romania), si sono svolti i Campionati Mondiali di Karate e Kobudo, manifestazione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il Mondo.A rappresentare con orgoglio la propria scuola sono stati quattro atleti guidati dal Maestro Lillo Di Pasquale, cintura nera 4° Dan, che ha conquistato uno straordinario risultato laureandosi Campione del Mondo nella specialità Kobudo, conquistando la medaglia d’oro. Ottima prestazione anche per Carla Centorbi, cintura blu, che ha affrontato una categoria composta esclusivamente da cinture nere, dimostrando grande carattere e preparazione. Nonostante il livello altissimo della competizione, ha conquistato un prestigioso secondo posto, laureandosi Vice Campionessa del Mondo nella specialità Kata. Buoni risultati anche per gli altri due atleti della squadra: Karola Di Maira, cintura nera 1° Dan, ha ottenuto un brillante 4° posto nella specialità Kata. Gaetano Cacciato, cintura marrone, ha conquistato il 4° posto nella specialità Kata. Oltre ai risultati sportivi, il Maestro Lillo Di Pasquale e Karola Di Maira hanno partecipato alla manifestazione anche in qualità di arbitri internazionali. Grazie all’impegno e alla professionalità dimostrati durante il Campionato Mondiale, entrambi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di Arbitri Mondiali. Questi importanti traguardi rappresentano il coronamento di un lungo percorso sportivo. Prima di qualificarsi ai Campionati del Mondo, gli atleti hanno infatti conquistato numerosi podi e titoli nelle competizioni regionali, nazionali, internazionali ed europee, confermando costanza, impegno e qualità tecnica. Il Maestro Lillo Di Pasquale pratica le arti marziali dal 1989 e da anni dirige con passione la propria palestra, dedicandosi alla formazione di atleti che oggi raccolgono importanti successi anche a livello mondiale. Una trasferta ricca di soddisfazioni che premia il lavoro, la dedizione e lo spirito sportivo dell’intero gruppo, portando in alto il nome della propria scuola e dell’Italia sulla scena internazionale. Questo il team : karola Di Maira, Gaetano Cacciato, Carol Rita Chianta, Carla Centorbi, Miriam Centorbi, Calogero Pontillo, Giada Insalaco, Pietro Insalaco, Angelo Gallo, Virginia Rizza e Alessio Naccarato