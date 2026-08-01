Revisione dinamica delle liste elettorali. Dall’1 al 5 agosto sono depositate le decisioni del responsabile dell’Ufficio elettorale comunale,

sulle variazioni nelle liste elettorali con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati

Ogni cittadino ha la facoltà di prenderne visione.

Avverso le decisioni dell’Ufficio elettorale, e’ possibile presentare ricorso entro il 10 agosto, alla sottocommissione elettorale circondariale di Canicattì.

Giovanni Blanda