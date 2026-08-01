Tre denunce e sanzioni per oltre 25 mila euro. È il bilancio di un controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro eseguito in alcuni cantieri edili a Palma di Montechiaro. A finire nei guai due donne e un uomo, tutti titolari di impresa.

Nel primo caso è stata denunciata una 34enne di Palma perché ritenuta responsabile di mancata informazione, omessa installazione recinzione cantiere, mancata esibizione del progetto, calcolo ponteggio, redazione Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi non conforme, mancanza squadra minima montaggio ponteggio, omessa installazione parapetti nei solai con pericolo di caduta dall’alto e distacco illecito di 6 lavoratori in qualità di utilizzatore. Un’altra donna, una 46enne, è invece indagata per istacco illecito di sei lavoratori in qualità di somministratore. Un 68enne, infine, è stato denunciato per omessa installazione recinzione cantiere, utilizzo ponteggio non a norma con pericolo caduta dall’alto e redazione Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio non conforme. Nel complesso, sono state analizzate le posizioni di 13 lavoratori. Sei di loro sono risultati irregolarmente assunti.