Il gruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, con primo firmatario il Presidente Michele Catanzaro, interviene sulla situazione della zona irrigua Fiume (settori Basso Gebbia e Medio Gebbia), gestita dal Consorzio di Bonifica AG3, dove gli agricoltori si trovano a pagare la tariffa piena nonostante un servizio irriguo incompleto.

Nel comprensorio, infatti, mancano condotte e bocchette di distribuzione: l’acqua viene immessa nel torrente tramite la traversa Gebbia e gli agricoltori devono sollevarla autonomamente con motopompe, sostenendo costi aggiuntivi significativi per carburante e manutenzione. Proprio per compensare questi oneri, negli anni scorsi era stata riconosciuta una riduzione del 50% della tariffa irrigua. Per la stagione corrente, però, la riduzione è stata sospesa, portando la tariffa a 0,23 euro al metro cubo, identica a quella applicata ai comprensori dotati di infrastrutture complete.

“E’ una scelta – dice Catanzaro – che giudichiamo in contrasto con i principi di equità e proporzionalità, perché equipara situazioni profondamente diverse. L’Assessore all’Agricoltura ha l’obbligo di chiarire le ragioni della sospensione e di intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione, evitando un aggravio economico ingiustificato per aziende agricole che già operano in condizioni svantaggiate”.