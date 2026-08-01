I due vicepresidenti saranno Marianna Sampognaro (con delega alla Provincia) e Michele Mattia Brancato (con delega alla città). I nuovi componenti del direttivo saranno Giuseppe Gambino e Davide Di Peri.

“Nel prossimo quinquennio – dice Vitale – punteremo ancora di più sull’innovazione e sulla formazione. Vogliamo accompagnare i fioristi in un percorso di crescita per intercettare nuove opportunità di mercato e interpretare le esigenze della clientela. Tra i principali obiettivi, in sinergia con gli altri settori interessati, ci sarà anche quello di contribuire a promuovere il wedding tourism: i matrimoni celebrati nelle splendide location che la provincia di Palermo può offrire rappresentano un volano straordinario per l’economia e i fioristi possono svolgere un ruolo importante, contribuendo con creatività, qualità e identità territoriale a rendere ogni evento un’esperienza unica”.