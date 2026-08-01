Il gip del tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari, avanzata dalla Procura della Repubblica, nei confronti di padre e figlio, ritenuti dagli inquirenti i protagonisti della strage di cagnolini, lasciati sotto il sole cocente in terrazza, avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere San Michele. Secondo il giudice, infatti, per il genitore non ci sarebbero i gravi indizi di colpevolezza mentre l’accusa di uccisione di animali aggravata contestata al figlio è stata riqualificata in maltrattamenti aggravati dalla morte. Quest’ultima ipotesi non prevede l’applicazione di misura cautelare.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, uffici del comune chiusi la vigilia ferragosto
Il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, per la vigilia di Ferragosto, con D.S. n. 61/2026, ha disposto la chiusura degli uffici comunali. La...
Campobello di Licata, La cittadina e’ di “”nuovo al buio: chi ripara i guasti?””,...
Tensione politica a Campobello. La cittadina e' di ""nuovo al buio: chi ripara i guasti?"", tuonano i Dem. Il PD (opposizione politica) interviene: ""Intere zone del nostro...
Campobello di Licata, revocata l’ordinanza contingibile e urgente
Il Comune, con provvedimento sindacale, ha revocato l'ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Palermo. La motivazione: sono...
Campobello di Licata, Revisione dinamica delle liste elettorali
Revisione dinamica delle liste elettorali. Dall'1 al 5 agosto sono depositate le decisioni del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, sulle variazioni nelle liste elettorali...
Bimbo di 3 anni trovato da solo in strada, denunciata la mamma per abbandono...
Un bambino di tre anni che vagava da solo in una strada del centro abitato di Santa Maria di Licodia è stato messo in...
Cantieri non sicuri e lavoratori irregolari a Palma di Montechiaro, 3 denunce
Tre denunce e sanzioni per oltre 25 mila euro. È il bilancio di un controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro eseguito in...
Polizia di Stato: nuovo spot contro l’abbandono degli animali durante il periodo estivo
sui canali ufficiali social della polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate,...