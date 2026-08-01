Il gip del tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari, avanzata dalla Procura della Repubblica, nei confronti di padre e figlio, ritenuti dagli inquirenti i protagonisti della strage di cagnolini, lasciati sotto il sole cocente in terrazza, avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere San Michele. Secondo il giudice, infatti, per il genitore non ci sarebbero i gravi indizi di colpevolezza mentre l’accusa di uccisione di animali aggravata contestata al figlio è stata riqualificata in maltrattamenti aggravati dalla morte. Quest’ultima ipotesi non prevede l’applicazione di misura cautelare.