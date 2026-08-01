Una giornata di cultura, storia e spiritualità ha animato la “Fulgentissima”. Il vescovo di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino, accompagnato da don Angelo Chillura, ha fatto visita a Naro, accolto calorosamente dal sindaco Milco Dalacchi.

Il primo cittadino ha fatto da cicerone al presule, guidandolo tra le bellezze barocche e i monumenti più significativi della città, insieme all’assessore alla Cultura Piera Pacinella e al comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Durante il percorso, il vescovo ha ammirato, tra le altre cose, la chiesa di San Francesco con la sua preziosa sagrestia, la chiesa di Santa Caterina e l’imponente Castello normanno, testimonianze della ricchezza artistica e storica di Naro.

La visita ha rappresentato un momento di incontro e di valorizzazione del patrimonio culturale locale, in un clima di cordialità e di attenzione verso le radici e le tradizioni del territorio.

Il sindaco Milco Dalacchi e l’intera Amministrazione comunale hanno espresso un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza monsignor Calogero Marino per aver scelto di conoscere da vicino le bellezze di Naro, auspicando che questo incontro possa rafforzare i legami di stima e collaborazione tra le comunità.