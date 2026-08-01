sui canali ufficiali social della polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.

Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida.

Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.

#L’amiciziaèunacosaseria.

Non abbandonare gli animali!