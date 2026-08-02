Il Consiglio comunale di Aragona ha approvato l’adesione del Comune alla Rottamazione Quinquies dei tributi locali relativi alle annualità pregresse fino al 2016 in gestione presso l Agenzia delle Entrate Riscossione. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio e Tributi Morreale, rappresenta un’importante misura volta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti e, al contempo, a rafforzare la capacità di riscossione dell’ente.L’iniziativa consentirà ai cittadini interessati di definire i debiti tributari secondo le modalità agevolate previste dalla normativa, offrendo un’opportunità concreta a famiglie e imprese che intendono mettersi in regola con il Comune.«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al Bilancio Morreale – vogliamo offrire una possibilità reale a quanti, negli anni, hanno accumulato debiti tributari. Non si tratta soltanto di recuperare risorse per il Comune, ma di costruire un rapporto più equilibrato e collaborativo con i contribuenti. La Rottamazione Quinquies rappresenta una misura di responsabilità e buon senso, capace di coniugare il sostegno ai cittadini con la tutela degli equilibri finanziari dell’ente.» Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Pendolino, che sottolinea il valore politico e amministrativo della decisione assunta dal Consiglio comunale. «L’approvazione di questa delibera conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di adottare strumenti concreti a favore della comunità. Da un lato offriamo ai cittadini un’opportunità per regolarizzare la propria posizione, dall’altro rafforziamo la solidità finanziaria del Comune, creando le condizioni per garantire servizi migliori e maggiori investimenti sul territorio. Ringrazio i Consiglieri Comunali presenti al Consiglio di ieri sera per il senso di responsabilità dimostrato nell’approvazione di un provvedimento importante per Aragona.»Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli operativi, i termini e le modalità per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali in gestione dal Comune ( anni 2017- 2022) sia quelli in gestione da ADER anni 2010-2016 ( Agenzia delle Entrate Riscossione), affinché tutti i contribuenti interessati possano usufruire delle opportunità previste dalla misura.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, non trattato in coniglio il punto sulla rottamazione: scatta la protesta
La proposta in consiglio comunale per discutere la cosiddetta “rottamazione Quinques” non è stata mai inserita all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea...
Campobello di Licata, l’apertura dei termini per l’iscrizione ai Centri Estivi
Il Comune comunica alle famiglie l'apertura dei termini per l'iscrizione ai Centri Estivi dei propri figli (minori 3 /17 anni). In attuazione del Decreto...
Concluso il Grest estivo per ragazzi a Campobello di Licata
Concluso il Grest estivo per ragazzi. Un tramonto luminoso. Un successo. Ospite anche il Sindaco Vito Terrana. ""Abbiamo partecipato con immenso piacere all'invito rivoltoci...
Palma di Montechiaro, aggredisce la moglie durante lite: denunciato 35enne
Avrebbe aggredito la moglie, mettendole le mani al collo e insultandola, a margine di una lite avvenuta all’interno della loro abitazione. È accaduto a...
Scoperte discariche abusive a Licata, due denunce
Avevano trasformato due aree di loro proprietà in vere e proprie discariche con presenza di rifiuti speciali anche pericolosi, ferro e amianto. I carabinieri...
Revisori dei conti e “falso innocuo”: il CGA respinge il ricorso, confermata la decadenza...
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), con sentenza del 20 luglio 2026, ha definitivamente respinto l'appello proposto dal dott. R....
Scappa al controllo dei Carabinieri, in tasca aveva hashish: denunciato 36enne
Gli era stato intimato di fermarsi per un controllo ma, alla vista dei carabinieri, ha ben pensato di tentare una improbabile fuga a piedi....