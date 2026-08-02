Il Consiglio comunale di Aragona ha approvato l’adesione del Comune alla Rottamazione Quinquies dei tributi locali relativi alle annualità pregresse fino al 2016 in gestione presso l Agenzia delle Entrate Riscossione. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio e Tributi Morreale, rappresenta un’importante misura volta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti e, al contempo, a rafforzare la capacità di riscossione dell’ente.L’iniziativa consentirà ai cittadini interessati di definire i debiti tributari secondo le modalità agevolate previste dalla normativa, offrendo un’opportunità concreta a famiglie e imprese che intendono mettersi in regola con il Comune.«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al Bilancio Morreale – vogliamo offrire una possibilità reale a quanti, negli anni, hanno accumulato debiti tributari. Non si tratta soltanto di recuperare risorse per il Comune, ma di costruire un rapporto più equilibrato e collaborativo con i contribuenti. La Rottamazione Quinquies rappresenta una misura di responsabilità e buon senso, capace di coniugare il sostegno ai cittadini con la tutela degli equilibri finanziari dell’ente.» Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Pendolino, che sottolinea il valore politico e amministrativo della decisione assunta dal Consiglio comunale. «L’approvazione di questa delibera conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di adottare strumenti concreti a favore della comunità. Da un lato offriamo ai cittadini un’opportunità per regolarizzare la propria posizione, dall’altro rafforziamo la solidità finanziaria del Comune, creando le condizioni per garantire servizi migliori e maggiori investimenti sul territorio. Ringrazio i Consiglieri Comunali presenti al Consiglio di ieri sera per il senso di responsabilità dimostrato nell’approvazione di un provvedimento importante per Aragona.»Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli operativi, i termini e le modalità per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali in gestione dal Comune ( anni 2017- 2022) sia quelli in gestione da ADER anni 2010-2016 ( Agenzia delle Entrate Riscossione), affinché tutti i contribuenti interessati possano usufruire delle opportunità previste dalla misura.