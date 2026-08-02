Due ricorsi accolti, graduatorie corrette e candidati reinseriti grazie al riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante per la presenza di quesiti estranei al programma d’esame. È quanto ha deciso il Tar Sicilia che ha accolto integralmente i ricorsi patrocinati dallo Studio Legale Leone-Fell & C. nell’ambito del concorso pubblico per funzionari bandito dalla Regione Siciliana.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto l’illegittimità della valutazione della prova scritta a causa della presenza, nei questionari somministrati, di quesiti riguardanti materie non previste da bando, e disponendo così il riconoscimento del punteggio spettante.

L’attribuzione dei punti aggiuntivi ha consentito ai candidati di essere reinseriti nella graduatoria di merito, modificando l’esito della procedura concorsuale.

Oltre all’accoglimento dei ricorsi, il Tribunale ha condannato l’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica al pagamento delle spese.

“Queste sentenze ribadiscono un principio fondamentale nei concorsi pubblici: i candidati devono essere valutati esclusivamente sulle materie previste dal bando – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello Studio Legale Leone-Fell & C. –. La presenza di quesiti estranei al programma altera la par condicio tra i concorrenti e compromette la regolarità della selezione. Siamo lieti che i giudici abbiano riconosciuto la fondatezza delle nostre tesi. È una decisione che tutela non solo i singoli candidati, ma il principio di legalità e trasparenza che deve caratterizzare ogni procedura concorsuale”.