“”Pepato”” intervento dell’assessore comunale Giuseppe Montaperto.
Sentenzia: “”Chi fallisce, critica.
Critiche da chi non fa.
Parla chi non costruisce.
Rumore da chi è fermo.
Esperti di nulla.
Professori da tastiera.
Critici di professione.
C’è anche chi fa fumetti. Quarto piano occupato””.
Continua: “”E mentre loro falliscono, criticano, parlano, fanno rumore, mettono in primo piano,secondo piano , terzo piano, quarto piano, noi lavoriamo.
abbiamo lavorato. Ci vediamo lunedì, continueremo con lo scerbamento case popolare Verdi, campetto e strade a seguire.
Noi ci siamo e ci saremo sempre per questa bellissima comunità””.
Ogni riferimento non e’ puramente casuale.
Giovanni Blanda