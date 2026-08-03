“”Pepato”” intervento dell’assessore comunale Giuseppe Montaperto.

Sentenzia: “”Chi fallisce, critica.

Critiche da chi non fa.

Parla chi non costruisce.

Rumore da chi è fermo.

Esperti di nulla.

Professori da tastiera.

Critici di professione.

C’è anche chi fa fumetti. Quarto piano occupato””.

Continua: “”E mentre loro falliscono, criticano, parlano, fanno rumore, mettono in primo piano,secondo piano , terzo piano, quarto piano, noi lavoriamo.

abbiamo lavorato. Ci vediamo lunedì, continueremo con lo scerbamento case popolare Verdi, campetto e strade a seguire.

Noi ci siamo e ci saremo sempre per questa bellissima comunità””.

Ogni riferimento non e’ puramente casuale.

Giovanni Blanda