Il Partito Democratico locale interviene con una dura dichiarazione sul nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, illustrato mercoledì scorso dal sindaco.

Secondo i dem, il primo cittadino ha puntato subito il dito contro le precedenti amministrazioni, accusandole di aver fatto lievitare i costi negli anni passati. «Il nostro primo cittadino sembra soffrire di amnesia selettiva», si legge nella nota. «Dimentica di essere stato vice sindaco della giunta Termini e omette, comodamente, che il suo MPA ha governato per ben 10 anni nelle due amministrazioni con il PD, esprimendo una forte maggioranza sia in Giunta che in Consiglio. Mentre la spesa cresceva per motivi che tutti sappiamo, lui esattamente dove si trovava?».

Il PD contesta anche la presentazione della riduzione del PEF di 93.000 euro come un “successo storico”. A fare chiarezza, secondo il partito, è stato il consigliere Antonio Pitruzzella, che ha chiesto ai funzionari se il risparmio derivasse da un reale abbattimento dei costi o da un semplice taglio del fondo crediti di dubbia esigibilità.

«La verità è venuta a galla, tra non poco imbarazzo ed inspiegabile tergiversare», afferma il comunicato. «Il costo reale del servizio (che non è il totale del PEF) non scende, ma cresce di circa 120.000 euro. La tanto decantata riduzione di 93.000 euro (su un PEF da oltre 3 milioni) è soltanto il frutto di una manovra puramente contabile e non di una reale efficienza del servizio».

Il Partito Democratico definisce questo «un primo chiarimento» e annuncia ulteriori approfondimenti: «Abbiamo letto tutte le carte e quello che emerge è che sul tema rifiuti si poteva fare molto di più e molte scelte dell’attuale amministrazione non hanno consentito di abbassare in maniera significativa alcuni costi per mancanza di visione e scelte sbagliate. Ma spiegheremo tutto per punti successivamente».

La nota si chiude con un richiamo alla trasparenza: «Meno propaganda, più trasparenza. Questi sono i fatti».