È deceduto nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Civico di Palermo G.I 48 anni l’ insegnante di Castrofilippo che era rimasto ustionato due settimane fa rimasto colpito da un ritorno di fiamma. I medici già da subito avevano accettato la gravità delle ustioni riportate dall’ uomo. G.I a quanto pare ma ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri era rimasto ferito dopo avere dato fuoco alla sua vettura. A chiamare i soccorsi i vicini di casa. Una tragedia che ha sconvolto l’ intera comunità castrofilippese dove si conoscono tutti considerato il numero esiguo di abitanti.