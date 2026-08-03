I giudici del Tar di Catania hanno accolto l’istanza cautelare e sospeso i provvedimenti amministrativi con i quali il Comune di Taormina ha chiuso la discoteca Ipanema Music Club dopo che la notte tra il primo e il 2 giugno un’Audi nera aveva tentato di investire un gruppo di giovani che si trovavano all’esterno del locale. Per quell’episodio la polizia ha fermato due giovani e l’amministrazione comunale ha emesso una serie di provvedimenti con i quali è stato disposta la chiusura del locale.

E’ stata anche presentata una denuncia penale sulla quale il riesame si dovrà pronunciare nei prossimi giorni.

I giudici del Tar, presidente Daniele Burzichelli, hanno accolto la domanda cautelare presentata dalla società Random Leisure srl, assistita dagli avvocati Silvio Motta e Gabriele Giambrone, sospendendo il verbale di sopralluogo dell’1 luglio scorso nella parte in cui inibiva l’esercizio dell’attività.

Secondo i giudici il provvedimento “non poteva essere adottato dal responsabile dell’area tecnica – le cui funzioni sono di natura urbanistica ed edilizia – né tantomeno dal comandante della polizia municipale”. Inoltre come si legge nella sentenza il provvedimento della polizia municipale del Comune di Taormina con cui è stata disposta la chiusura immediata della discoteca è stato annullato in autotutela dalla stessa amministrazione comunale.