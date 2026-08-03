Un dentista agrigentina è stato vittima di un furto avvenuto nel centro della Città dei templi, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele. Qualcuno ha forzato la portiera della sua automobile portando via la borsa medica che si trovava all’interno dell’abitacolo. Il professionista, una volta scoperto l’accaduto, non ha potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri.

Sempre nel centro di Agrigento, invece, qualcuno ha danneggiato una macchinetta automatica di bevande e snack nei pressi di via Atenea mandando in frantumi la vetrata. Non è chiaro se, oltre al danneggiamento, sia stato messo a segno il furto. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.