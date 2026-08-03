A Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile cittadino hanno arrestato in flagranza un 63enne del luogo, ritenuto responsabile di “tentato omicidio” e “lesioni personali”.

L’arresto è scaturito da un intervento eseguito nella serata di ieri, allorquando era stato segnalato al numero di emergenza “112 NUE”che lungo la Via Garibaldi, all’altezza della Piazzetta Gringo, si era verificata una violenta lite tra due persone.

L’intervento dei militari ha consentito di chiarire subito che, poco prima, il 63enne aveva incontrato casualmente il fratello, 71enne, e aveva avuto una discussione per risalenti controversie familiari, che però è degenerata in un’aggressione, durante la quale il primo aveva colpito il secondo con un coltello, venendo bloccato da un amico e poi dileguandosi.

Le immediate ricerche compiute dai militari hanno consentito di rintracciare il 63enne presso l’ospedale “Piemonte”, procedendo quindi al suo arresto.

A seguito dell’occorso, la vittima è stata medicata presso l’ospedale “Piemonte”, da cui è stata dimessa poco dopo, mentre l’arrestato è stato associato presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.