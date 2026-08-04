I proprietari si allontanano per un giro in paese e i ladri ne approfittano e “visitano” la loro abitazione. È successo a Raffadali dove ignoti malviventi hanno messo a segno un furto in una casa non molto distante dal cimitero comunale.

I malviventi, dopo aver scassinato una finestra al primo piano dell’immobile, si sono intrufolati e hanno rovistato dappertutto prima di trovare preziosi e monili d’oro. Gli oggetti di valore sono stati portati via. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un trentacinquenne, una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.