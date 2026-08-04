Una testimonianza di gratitudine che racconta un percorso clinico complesso, una condizione rara e la professionalità e l’umanità incontrate nel reparto di oculistica dell’ospedale 2San Giovanni di Dio di Agrigento”. È quella affidata a una lettera da una paziente, protagonista di un caso particolarmente complesso, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza al primario dell’unità operativa di oculistica, Charles Anthony Martorana, e all’équipe che l’ha seguita.

Nel racconto della paziente emerge il valore di un’assistenza capace di coniugare competenza scientifica, capacità di affrontare situazioni cliniche rare e attenzione alla persona.

Di seguito il testo integrale della lettera:

“Con profonda e sincera gratitudine. Dietro ogni caso clinico c’è una persona, con le sue paure, le sue attese, le sue incertezze e il suo desiderio di tornare ad avere le opportunità di prima, di tornare a vivere. Ci sono momenti nella vita in cui ci si sente improvvisamente fragili e vulnerabili, soprattutto quando ci si trova ad affrontare qualcosa di raro, della quale si conosce poco e che sembra lasciare più domande che risposte. Il mio percorso è iniziato con una grave complicanza oculare conseguente al morso di una zecca. È stato un cammino difficile, fatto di incertezze, preoccupazioni e tentativi terapeutici che, inizialmente, hanno fatto più male che bene. Ogni giorno aumentava il timore che il danno più che risolversi potesse diventare irreversibile. L’incontro con il Dott. Martorana C.A., Primario dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale di Agrigento e con tutti i suoi collaboratori, tra cui la Dottoressa Leone Olga e il Dottore Carmina Vincenzo, ha rappresentato la svolta decisiva per la risoluzione del mio problema. Grazie all’elevata competenza professionale, alla capacità di affrontare un caso più unico che raro, come il mio, con rigore scientifico e alla straordinaria attenzione riservata alla mia persona, è stato possibile intraprendere un percorso di cura che ha portato a risultati che mai avremmo immaginato. Nel corso di questa esperienza ho compreso quanto la medicina sia fatta non solo di conoscenze, competenze e tecnologie, ma anche di ascolto, attenzione al paziente, dedizione, pazienza e responsabilità. Ogni visita, ogni decisione, ogni spiegazione non mi ha fatto sentire un semplice numero, ma una persona riconosciuta in quanto tale. Sapere che la mia esperienza potrà essere raccontata attraverso una pubblicazione scientifica che contribuirà a diffondere conoscenza rappresenta per me motivo di profondo orgoglio. Se ciò che ho vissuto potrà contribuire ad ampliare le conoscenze mediche e ad offrire un aiuto ad altri pazienti che, in futuro, si troveranno ad affrontare una condizione analoga alla mia, allora anche la sofferenza attraversata avrà assunto un significato ancora più grande. Desidero esprimere la mia più sincera riconoscenza a tutto il reparto di oculistica, in modo particolare ai dottori Carmina e Leone che mi hanno seguita, per la professionalità, l’impegno e l’umanità dimostratami. Il vostro lavoro quotidiano rappresenta un esempio di quella medicina che sa coniugare eccellenza scientifica e attenzione verso il paziente.

Grazie per aver creduto che anche un caso così complesso e raro potesse avere una possibilità.

Grazie per aver trasformato la mia paura in speranza e la mia speranza in risultati concreti.

Grazie per svolgere il vostro lavoro con amore, questo fa la differenza!

Con profonda stima e riconoscenza”