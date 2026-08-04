Si chiama «Il vino racconta» la mini-rassegna di incontri con gli autori pensata dai giornalisti Jana Cardinale (direzione artistica) e Vincenzo Di Stefano (coordinamento) e organizzata dal Comune di Marsala.

Tre gli appuntamenti in programma: il 5 agosto con Gaspare Grammatico e il suo ultimo romanzo, «La mentalità del granchio»; il 22 agosto con Roberto Puglisi che presenta «Amare vuol dire non perdersi mai»; il 26 agosto con Gaetano Savatteri e Salvatore Picone e il loro «In Sicilia con Andrea Camilleri».

Ad ospitare gli incontri, a partire dalle 19, sarà il Museo del vino, in via XI maggio, nel centro storico della città. Ingresso libero.

A conclusione delle presentazioni è prevista una degustazione di vini del territorio, con il coinvolgimento delle cantine marsalesi che aderiscono all’iniziativa: «Marino Abate», «Baglio Oro», «Pietro Pulizzi».

Un’ora prima degli incontri, dalle 18 alle 19, in occasione della rassegna, per chi volesse, è possibile visitare gratuitamente il Museo del vino.

«La rassegna – spiega Jana Cardinale – nasce con l’obiettivo di coniugare letteratura, territorio e promozione dell’identità enologica di Marsala e intende trasformare il museo del vino in uno spazio di incontro tra autori e pubblico, valorizzando uno dei simboli più rappresentativi della città attraverso il racconto, il giornalismo e la narrativa».

«L’iniziativa – commenta l’assessore alla Cultura, Enrico La Sala – vuole offrire ai cittadini e ai visitatori un percorso culturale in cui il vino diventa filo conduttore di esperienze, storie e identità, contribuendo ad arricchire il calendario degli appuntamenti estivi della città».

La rassegna è stata concepita in stretta sinergia con la Biblioteca comunale di Marsala nell’ambito delle attività finanziate attraverso il progetto «Città che legge». Utilizza a tal proposito i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti impegnati in politiche di promozione della lettura ed ha l’obiettivo di rafforzare la rete culturale cittadina e favorire un’integrazione tra le politiche di promozione della lettura e quelle di valorizzazione del patrimonio enologico e identitario del territorio.

Partner della kermesse è la libreria «Mondadori» di Marsala.