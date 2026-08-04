Naro si prepara a vivere una serata speciale, intensa e piena di significato. Martedì 5 agosto 2026, dalle 18:00 alle 22:00, Piazza Garibaldi ospiterà la Giornata di Promozione degli Sport Paralimpici, un evento che vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: ogni abilità è possibilità.

Non sarà solo una dimostrazione sportiva. Sarà un momento di comunità, di emozioni e di consapevolezza. Un’occasione per scoprire da vicino le discipline paralimpiche, per conoscere atleti e associazioni che ogni giorno trasformano i limiti in punti di forza e per ricordare a tutti che lo sport è un diritto universale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Naro insieme ad A.C.S.I. Comitato Provinciale di Agrigento, Rette Parallele, Pro Sport Ravenusa, Fisdir Sicilia e F.P.I.C.B.I., metterà al centro la forza, la determinazione e la passione di chi pratica sport paralimpico. Dimostrazioni, incontri, testimonianze e momenti di confronto animeranno la piazza per quattro ore, coinvolgendo famiglie, giovani e cittadini di ogni età.

In un’epoca in cui l’inclusione non può restare solo una parola, Naro sceglie di farla diventare esperienza concreta. Perché lo sport paralimpico non è solo competizione: è dignità, è superamento, è vita.