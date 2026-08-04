. Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha danneggiato ben tre automobili in via Vittorini, nel centro del paese.

Il primo veicolo ad essere interessato dalle fiamme è stata una Fiat Punto di proprietà di un 46enne del posto. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate e hanno raggiunto anche una Nissan Qashqai di una quarantaduenne e una seconda Fiat Punto di un cinquantenne. Sono stati i residenti della zona, dopo aver visto fumo e fuoco, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che dovranno verificare la natura dell’incendio. Da una prima ispezione non sono state trovate tracce di liquido infiammabile.