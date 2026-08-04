Il suo lavoro è quello di pulire gli autobus di linea che rientrano dopo ogni corsa e così stava facendo anche nel pomeriggio di sabato. Una giornata apparentemente come tutte le altre se non fosse stato per un ritrovamento particolare: un borsello con all’interno 7 mila euro in contanti e i documenti personali del proprietario. Angelo Dalli Cardillo, addetto al lavaggio per la Sais Trasporti, non ci ha pensato due volte e si è immediatamente mobilitato per contattare l’uomo. Si tratta di un passeggero del bus che da Catania è arrivato fino al piazzale Rosselli di Agrigento. Una volta sceso dal mezzo non si era accorto di aver dimenticato il prezioso, mai come questa volta, borsello sotto il sedile.

E chissà cosa avrà pensato quando si è accorto di aver perso, forse per sempre, quella cospicua somma con tutti i documenti. Ed è qui che la sua storia si intreccia con quella di Angelo. Il dipendente Sais lo ha contattato comunicandogli la lieta notizia. Poco dopo è avvenuto l’incontro tra i due: “Quando è venuto in deposito aveva le lacrime agli occhi e mi ha abbracciato forte, mi sono commosso – racconta Angelo – questo signore mi ha fatto capire che non c’è cosa più bella che aiutare il prossimo”.