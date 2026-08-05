Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, al secondo piano di uno stabile di Carini, nel Palermitano. Personale del 118 lo ha soccorso e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo. Il bambino avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e alle braccia. Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale medico. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Secondo le prime verifiche si sarebbe trattata di una caduta accidentale.
Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
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