“Questo bidoncino non è una provocazione. È il simbolo della quotidianità che, nel2026, vivono migliaia di famiglie agrigentine.È il contenitore che tanti cittadini sono costretti a riempire quando possono, perchédai rubinetti delle loro case non esce acqua. È il simbolo di un diritto fondamentalenegato.”Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, intervenuta ieri sera allaCamera durante la discussione sul decreto PNRR, mostrando in Aula un bidoncinoper l’acqua.“Ho voluto portarlo nell’Aula di Montecitorio perché chi governa guardasse negliocchi la realtà che vivono gli agrigentini. Nel 2026, in un Paese del G7, ci sonofamiglie, anziani e bambini che aspettano l’autobotte o fanno la fila per riempire uncontenitore d’acqua, mentre i rubinetti restano completamente a secco.Oggi, con lo sciopero degli autobottisti, quella situazione è diventata ancora piùdrammatica. Questo bidoncino racconta più di qualsiasi statistica il fallimento di chiavrebbe dovuto garantire il diritto all’acqua.”“Il Governo ha dichiarato conclusa l’emergenza idrica il 9 maggio scorso, ma per gliagrigentini l’emergenza non è mai finita. Anzi, è peggiorata. Sono stati spesi 128milioni di euro e i cittadini continuano a vivere tra turnazioni estenuanti, servizisostitutivi insufficienti e rubinetti senz’acqua.”“La Corte dei conti ha certificato criticità gravissime nella gestione delle risorseidriche e il definanziamento di opere strategiche per la Sicilia, come la digaPietrarossa e l’adduttore Castello, indispensabili per garantire l’approvvigionamentoidrico dell’Isola.

Con il mio ordine del giorno ho chiesto di ripristinare quei finanziamenti e diindividuare immediatamente risorse alternative. Il Governo ha detto no. Spero che isiciliani e gli agrigentini si ricorderanno di chi è indifferente alla loro sofferenza