IRCCS ISMETT e Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia, hanno sottoscritto una convenzione per lo svolgimento, presso l’Istituto, di tirocini curriculari destinati alle Allieve crocerossine Volontarie impegnate nei corsi di specializzazione e ai partecipanti ai percorsi di formazione professionale promossi dalla CRI.

Alla firma della convenzione hanno partecipato, per IRCCS ISMETT, il Direttore di Istituto Angelo Luca, il Direttore Operations Astrid Pietrosi e il Direttore delle Professioni Sanitarie Giuseppe Arena; per la Croce Rossa Italiana, la Vice Presidente Nazionale Debora Diodati, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Stefano Principato, l’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie Laura Campione, la Vice Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie Monia Lo Vetere, il Direttore Amministrativo Pietro Giulio Mariani e Lorenza Castellese.

I tirocinanti potranno svolgere attività formative in un contesto clinico, assistenziale e di ricerca altamente specializzato, attraverso progetti individuali e con l’affiancamento di tutor designati da entrambe le organizzazioni.

Attuazione a una collaborazione iniziata nel 2025

La convenzione dà concreta attuazione al percorso di collaborazione avviato nel giugno 2025, quando IRCCS ISMETT e Croce Rossa Italiana, con l’adesione di UPMC, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale per promuovere iniziative congiunte nell’assistenza clinica, anche attraverso la telemedicina, nella formazione del personale sanitario, nella ricerca e nell’innovazione, nonché nella gestione delle emergenze.

“Questa convenzione conferma il nostro impegno nella formazione e nella crescita delle competenze sanitarie – dichiara Angelo Luca, Direttore di IRCCS ISMETT e Amministratore Delegato di UPMC Italy –. Investire nelle persone significa contribuire a una sanità più preparata, responsabile e vicina ai bisogni della comunità. La collaborazione con la Croce Rossa Italiana nasce da valori condivisi: qualità dell’assistenza, sicurezza, solidarietà e attenzione alla persona”.

“Questa collaborazione con ISMETT rappresenta un importante investimento nella formazione delle nostre Crocerossine – dichiara Stefano Principato, Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana –. Poter svolgere il proprio percorso in una realtà di eccellenza significa confrontarsi con le più moderne tecnologie, con l’innovazione e con modelli organizzativi di altissimo livello.

La formazione e l’aggiornamento continuo sono oggi strumenti indispensabili per preparare professionisti sempre più competenti, capaci di affrontare le sfide della sanità di oggi e di domani perché investire nella formazione significa investire nella qualità dell’assistenza che sapremo garantire alle nostre comunità”.

La convenzione pone inoltre le basi per lo sviluppo di future iniziative congiunte nell’ambito della formazione e della cultura sanitaria.