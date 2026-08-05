

La Giunta Municipale di Naro è ufficialmente al completo. Ieri il sindaco Milco Dalacchi ha nominato il nuovo assessore del Comune: l’architetto Silvio Bordonaro.

Al neo assessore sono state attribuite le deleghe a Spettacolo, Promozione del Turismo, Sport, Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni.

Con questo ingresso si completa la squadra di governo della città, pronta a proseguire con maggiore slancio il lavoro intrapreso per la crescita e lo sviluppo di Naro.

«Sono certo – dichiara il sindaco Dalacchi – che l’Assessore Bordonaro saprà mettere a disposizione della nostra comunità la propria competenza, la propria esperienza e il proprio entusiasmo, lavorando in piena sinergia con tutta l’Amministrazione comunale. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse esclusivo della nostra comunità».